قوى الأمن: توقيف ثلاث كينيّات سرقن 60 ألف دولار من منزل في بدارو والبحث جار عن رابعة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-5-4، ادّعى مواطن حول تعرّض منزله الكائن في محلّة ​بدارو​ للسّرقة من داخله، وأنّ المبلغ المسروق هو عبارة عن 60,000 دولار أميركي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لكشف هويّة الفاعل. ونتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تبيّن ل​شعبة المعلومات​ أنّ المتورّطين بعمليّة السّرقة، هن: "ب. ك." (مواليد عام 1996، كينيّة)، "م. إ." (مواليد عام 1987، كينيّة) و"ك. م." (مواليد عام 2001، كينيّة)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 2024-5-8، وبعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد مكان تواجدهنّ في محلّة ​البوار​، حيث قامت بمداهمته وأوقفتهن. وبتفتيشهن، ضُبط بحوزة الأولى مبلغ مالي وقدره 27,300 دولار أميركي، وبحوزة الثّانية مبلغ 8,100 دولار أميركي، وبحوزة الثّالثة مبلغ 4,000 دولار أميركي".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق مع الأولى، اعترفت بما نُسب إليها لجهة إقدامها على سرقة المبلغ المالي من منزل المدّعي بتاريخ 2024-5-3، وذلك بالتّنسيق المُسبق مع الثّانية والثّالثة. بالإضافة إلى فتاة أخرى شاركت أيضًا بعمليّة السّرقة، وأضافت أنهنّ تقاسمن الأموال فيما بينهنّ"، مبيّنةً أنّ "باستماع الثّانية والثّالثة، اعترفتا بما نُسب إليهما لجهة تحريض الأولى على سرقة المبلغ المالي من منزل المدّعي، وتقاسُم الأموال المسروقة معها".

كما ذكرت أنّه "تمّ تسليم المدّعي المبلغ المالي المضبوط، وقدره 39,400 دولار أميركي"، مفيدةً بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوفات، وأودعن المرجع المختص بناءً على اشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّطة الرّابعة".