أ ف ب: الشرطة قتلت مسلّحاً حاول إضرام النار في كنيس يهودي بشمال غرب فرنسا

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "الشرطة قتلت مسلّحاً حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب فرنسا".

وفي التفاصيل، تمكنت الشرطة الفرنسية من قتل شخص يحمل سكيناً وعصا من الحديد، كان يحاول إضرام النار في كنيس يهودي في روين بشمال غرب فرنسا، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان ومصدر مقرب من الملف.

واعلن وزير الداخلية أن "افرادا من الشرطة الوطنية قاموا بقتل شخص مسلّح في وقت مبكر هذا الصباح، كان يرغب بشكل واضح بإضرام النار في كنيس المدينة. أهنئهم على استجابتهم وشجاعتهم".

من جهته،أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة "الصحافة الفرنسية" بأن الرجل "كان مسلّحا بسكين وعصا من الحديد، اقترب من رجال الشرطة الذين أطلقوا النار، وقُتل الشخص".