تايمز أوف إسرائيل: مسؤولون اسرائيليون طلبوا قبل فترة تقييما لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية في غزة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية بأن مسؤولين أمنيين كبارا طلبوا قبل فترة تقييما لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة "حماس"، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.
ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافة إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع.
وأوضح التقرير أيضا أن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمس من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.
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