توقيف عصابة ليلًا في الغسانية خلال محاولة سرقة منزل رئيس البلدية

تمّ القبض ليلًا في بلدة ​الغسانية​، على عصابة مؤلّفة من ستّة أشخاص لبنانيّين وسوريّين وفلسطينيّين، كانوا يحاولون سرقة منزل رئيس المجلس البلدي عباس فواز. وضُبطت معهم مسدّسات حربيّة، وتمّ تسليمهم إلى مخفر الدرك في فصيلة عدلون.

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