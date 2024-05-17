حرفوش: تفقير شمال لبنان وسكانه مُنظم من قبل المنظومة وعلى رأسها فعاليات وزعامات طرابلس

اعتبر الرئيس الفخري لمنظمة التنوع والحوار الأوروبية عمر حرفوش أن "تفقير شمال لبنان وسكانه وحرمانه من التعليم والدراسة وحتى والغذاء الصحي والبيئة، هو مُنظم من قبل المنظومة اللبنانية، وعلى رأسها فعاليات وزعامات طرابلس، التي بتجربتي هناك تفاجأت بكيفية تعامل المرشحين مع الناخبين لتمثيلهم في المجلس النيابي كقطيع غنم"، مضيفاً: "يعدون أصواتهم على الراس، وكل ما زاد فقهرهم وجهلهم وجوعهم كل ما ضمنوا أصواتهم".

ولفت حرفوش إلى أن الناخبين "لا يقومون بأي شيء آخر إلا التصويت لجلاديهم مرة كل 4 سنوات كالروبوتات"، موضحاً أن "يؤلمني أن أصل لهذا الاستنتاج المقيت، لأنني كنت شاهداً على المستوى العلمي الرائع الذي تمتع به جيلنا في طرابلس وحتى خلال الحرب اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "كان لدينا أفضل مدارس لبنان وأحسن جامعاتها، بالإضافة إلى معهد عبد الحق المصري للموسيقى، ونشاطات ثقافية أسبوعية وشعر وفن وأدب وجمعيات تتنافس لما هو أحسن".

وأشار إلى أن "وزارة التربية نشرت مؤخراً إعلاناً لمناقصة عمومية، لترميم وتوسعة مدارس رسمية للمرحلتين الثانية والثالثة تشمل 47 مدرسة، بتمويل من مشروع S2R2 بقرض من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار"، موضحاً أن "المرسوم الجديد لم يقترح أولوية بناء أي مدرسة جديدة في طرابلس، بينما أظهرت الدراسات أن أوضاع مدارس المدينة هو الاسوء في لبنان".

ورأى أنه "إذا كانت غالبية المدارس الرسمية في لبنان تحتاج إلى تدخل طارئ، تبقى طرابلس الأكثر إلحاحاً، باعتبار أن نسبة التحاق التلامذة بمدارسها هي الأعلى في المدارس الرسمية، وكذلك نسبة المدارس المستأجرة، والمباني السكنية المستخدمة كمدارس، والأبنية المهددة، وغالبيتها تفتقر إلى الخدمات الصحية والسلامة".

وأوضح أنه "بحسب المسح الشامل لـ"دراستي"|، فإن 40% من المدارس تعاني من تشققات في الجدران والأسقف، و22% تعاني من ثغرات كبيرة في مختلف الوظائف الإنشائية كالكهرباء والخدمات الصحية ومياه الشرب والمساحة والسلامة والحماية، وصُنفت 32% من المدارس بـ"السيئة" على مستوى الوضع العام الإنشائي، و26% من بين الأسوأ".

وأضاف: "إذا كانت مدارس محافظة عكار وحاصبيا والهرمل وقرى جبيل وبشري والضنية وغيرها لا تقلّ سوءاً، إلا أن ما يميز طرابلس وعكار أن نسب التلامذة الملتحقين بالتعليم الرسمي تفوق نسب الملتحقين بالتعليم الخاص، إذ تمثل محافظتا الشمال وعكار أكثر من ثلث الملتحقين بالتعليم الرسمي على مستوى لبنان".