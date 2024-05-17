الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، حيث تلامس معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. والطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها خاصة في المناطق الساحلية وعلى الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

ولفتت الى ان "طقس الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها على الساحل، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. والاثنين، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال واستمرار ظهور الغبار في الأجواء".