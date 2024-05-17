رازي الحاج: سنتصدى مجدداً لمحاولة شطب الودائع بكل الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً وشعبياً

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، الى ان "الحديث عن "الدولار المصرفي" بـ25000 ل.ل للدولار، يزداد، وقرار مرتقب لوزير المالية، لذلك أعيد تأكيد أن "الدولار المصرفي بدعة جديدة لشطب 75% من الودائع لن نقبل بها، والحجة ان استمرار السعر الحالي على 89500 ل.ل للدولار يمكن ان يزيد الكتلة النقدية والمضاربة وبالتالي الحاجة إلى قانون كابيتال كونترول، نسأل ما الحجة القانونية التي تم الاستناد إليها في كافة التعاميم السابقة والتعميم 166 الاخير لتقنين السحوبات ووضع سقف لها؟ فيمكن بالتالي وضع سقف للسحوبات بالليرة على القيمة الفعلية للدولار من دون الحاجة إلى قانون (وفقاً لدور مصرف لبنان في الحفاظ على سلامة واستقرار النقد حسب ما ورد في قانون النقد والتسليف) ونكون بذلك حافظنا على الودائع ولم تكبر الكتلة النقدية".

وسأل في تصريح، "اين اصبحت "منصة بلومبرغ" وهي الكفيلة بتحديد سعر الصرف وفق العرض والطلب وتعكس حقيقة سوق القطع؟ لان السعر الفعلي ليس 89500 ل.ل للدولار بل وقف العداد عند هذا المستوى وتم تثبيته"، مؤكدا اننا "سنتصدى مجدداً لمحاولة شطب الودائع بكل الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً وشعبياً".