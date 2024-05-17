الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35303 قتلى و79261 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35303 شهداء و79261 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيدا و56 مصابا".

في هذا السياق، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن "أكثر من 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة"، لافتا الى ان "قد لجأ الكثيرون إلى مدينة دير البلح (وسط القطاع)، التي أصبحت الآن مكتظة بشكل كبير وتعاني من ظروف مزرية".

وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بـ"وقف إطلاق النار بشكل فوري".