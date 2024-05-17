كان العبرية: اغتيال قائد في سلاح الجو لحزب الله في صيدا اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - زعمت قناة كان العبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال قائد في سلاح الجو التابع لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" باستهداف سيارة في منطقة صيدا اللبنانية، على بعد نحو 40 كلم من الحدود مع لبنان.

الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أمريكية MQ9 بصاروخ محلي الصنع

أكد المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، العميد يحيى سريع قاسم سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 مساء أمس الخميس، أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة.

وأضاف متحدث أنصار الله في بيان له: وقد تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقًا إن شاء الله.

وأوضح المتحدث، أن القوات اليمينة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برًا وبحرًا وجوًا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل، وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد بإذن الله.







