الامن العام أقفل محال تجارية مخالفة لسوريين في البقاع الشمالي

واصلت دوريات الأمن العام ،في البقاع الشمالي ملاحقة أصحاب المحال التجارية المخالفة ، حيث أقفل الأمن العام أكثر من ثمانية محلات اصحابها سوريين ،كما ختمت دورية تابعة لأمن الدولة، محلين لتصليح السيارات في رأس بعلبك والزيتون بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص.

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