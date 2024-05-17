أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 489 ألفا و870 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 489 ألفا و870 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و547 دبابة و14 ألفا و552 من المركبات المدرعة و12 ألفا و603 من النظم المدفعية و1071 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا خسرت أيضا 800 من أنظمة الدفاع الجوي و353 طائرة مقاتلة و326 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2062 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و17 ألفا و104 من المركبات وخزانات الوقود”.