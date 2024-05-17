افادت معلومات صحافية، أن زورقا على متنه 20 سوريا أبحر قبل ايام من أحد الشواطئ السورية باتجاه قبرص، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل صباح اليوم إلى قبالة الشاطئ اللبناني في عكار، حيث عملت بحرية الجيش اللبناني على تسليمه للسلطات السورية عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية.

كانت هذه تفاصيل خبر البحرية اللبنانية سلمت سلطات سوريا 20 سوريًا بعد وصولهم الى الشاطئ عقب مطاردتهم من خفر السواحل القبرصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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