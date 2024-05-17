قناة إسرائيلية: نشوب مواجهة حادة بين نتانياهو وبن غفير داخل جلسة لـ"الكابينيت"

أفادت قناة إسرائيلية، بـ"نشوب مواجهة حادة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، داخل جلسة لـ"الكابينيت".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "خلال جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد نشبت مواجهة حادة بين بن غفير ونتانياهو"

ونقلت القناة عن وزير الأمن القومي أن يوآف غالانت قد ترك جلسة "الكابينيت" خلال إلقاء كلمته، وهو ما جعله يوجه حديثه إلى رئيس الوزراء نتانياهو ومطالبته بإقالة وزير الدفاع، موضحًا أنه "كلما تحدث خرج غالانت من الغرفة".

ويشار إلى أنه نشبت خلافات كبيرة داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، خاصة بين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.