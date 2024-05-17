الخوري ورياشي بحثا بتنفيذ خطة التحول الرقمي وبتفعيل الخدمات القضائية الإلكترونية

عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ووزيرة الدّولة لشؤون التّنمية الإدارية نجلا رياشي، اجتماعًا مشتركًا في وزارة العدل، استكمالًا لتنفيذ خطّة التحوّل الرّقمي في قطاع العدالة.
وقد أطلعَ الخوري، رياشي على خطّة الوزارة لتفعيل الخدمات القضائيّة الإلكترونيّة، والتّوقيع الرّقمي الخاص بالأسناد الرّسميّة الإلكترونيّة وفقًا للمرسوم الموافَق عليه من قبل مجلس الوزراء. وتمّ التّوافق على عرض الخطط المتّصلة بهذا المشروع، والتّنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء في كلّ ما يتعلّق بتطبيقها.
كما تمّ التّباحث في سبل تعزيز التّنسيق المستمر بين الوزارتين، في إطار استكمال تنفيذ استراتيجيّة التّحوّل الرّقمي.
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