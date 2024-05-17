142 ألفا و713 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024.

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية على مستوى 20 إدارة تعليمية، حيث تبدأ الامتحانات غدًا السبت وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو الجاري حسب الجدول المقرر والمعتمد من جانب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ويبلغ إجمالي الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية 142 ألف و713 طالب وطالبة موزعين على 795 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

ويؤدي 141 ألف و530 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في محافظة الشرقية أمام 775 لجنة امتحانات، وألف و100 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية امتحاناتهم أمام 10 لجان، و71 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الأمل للصم والبكم أمام 8 لجان، و10 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين أمام لجنة واحدة، وطالبين اثنين من الطلاب المرضى بمستشفى 57357 أمام لجنة واحدة.