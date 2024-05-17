محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت جمعية الدول الأطراف بالجنائية الدولية: نأسف لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع بفلسطين.

وأضافت أن بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة تعتبر تهديدا بالانتقام.

ودعت جمعية الدول الأعضاء الدول كافة إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.

وفيما سبق قال وفد جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة دفاع إسرائيل، "قدمنا القضية لأننا نعتقد أن إبادة جماعية تحدث في غزة، وليس لأننا حلفاء لحركة المقاومة الإسلامية حماس لكن لإنفاذ القانون الدولي".



وأضاف وفد جنوب أفريقيا، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، وهناك دلائل واضحة تثبت ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية برعاية قادتها.

وأوضح أن إسرائيل تحاول تغيير الواقع الذي يراه العالم بغزة ورسم واقع مغاير للحقيقة، فإن نيتها ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة واضحة ومثبتة.

وأكد أن إفلات إسرائيل من العقاب وعدم محاسبتها مستمر منذ عقود، داعيًا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل والأسرى المحتجزين بغزة.

