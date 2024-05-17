صوامع الشرقية تستقبل 572 ألف طن قمح في موسم الحصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أعلنت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين في محافظة الشرقية، حصيلة ما تم توريده من الأقماح إلى مواقع التخزين المختلفة بمراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية قالت في تصريحاتٍ لها، إنه تم توريد 572 ألف و588 طن و728 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أوضحت وكيلة وزارة التموين، أن الأقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 58 موقع تخزيني، منها 42 شونة مطورة حكومية و13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802 ألف 572 طن بمختلف المراكز والمدن، تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة مطاحن جنوب القاهرة وشركة مطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري.

في السياق ذاته، أفاد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، بأن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن 393 ألف و29 فدانًا، منوهًا بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام في محافظة الشرقية تبلغ 394 ألف و146 فدان.