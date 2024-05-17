بالصور- وكيل وزارة الصحة يتفقد استعدادات الحجر الصحي بمطار مطروح الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تجهيزات عيادة الحجر الصحي بمطار مطروح الدولى، استعدادا لموسم التشغيل القادم لاستقبال الرحلات ذات الوِجهات المختلفة.

وتابع وكيل وزارة الصحة تجهيزات صالة الوصول والسفر الداخلي والدولي وصالة كبار الزوار والوقوف ميدانياً على تجهيزات عيادة الحجر الصحي ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية المطلوبة.

واستقبل اللواء محمود السيد قرمد مدير مطار مطروح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة لبحث خطة العمل خلال الفترة القادمة بعيادة الحجر الصحي بالمطار، كما جرى مناقشة الفريق الطبي والإداري حول الاحتياجات المطلوبة وحصرها للعمل على توفيرها وبصفة عاجلة، نظراً لبدء عودة التشغيل للموسم الجديد مبكراً.

ووجه وكيل وزارة الصحة مدير إدارة الحجر الصحي بالمديرية بالتنسيق مع مسؤولي إدارة التموين الطبي لدعم الحجر الصحي بثلاجات حفظ جديدة مثمنا دور الفريق الطبي بجميع منافذ الحجر الصحي بالمحافظة.