سلام التقى وزيرة التنمية المستدامة في البحرين وأكدا على اهمية التعاون العربي وفتح مسارات جديدة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، خلال اجتماعه مع وزيرة التنمية المستدامة في البحرين نور بنت علي الخليف، على "عمق العلاقات التي تربط مملكة البحرين ولبنان وأهمية الدفع بمسارات التعاون القائم بين الدولتين الشقيقتين نحو مستويات أكثر تقدما".

وأشارت نور بنت علي الخليف، ان "الملك حمد بن عيسى ال خليفة يولي اهمية كبرى للتعاون العربي وفتح مسارات جديدة ومد جسور التعاون مع الجميع فيما له الخير لامتنا"مشددةً على أن "المملكة تحرص على الاستمرار في تكثيف جهودها واتخاذ خطوات متقدمة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".

وناقش المجتمعان، خلال اللقاء، أبرز التحديات والمتغيرات العالمية والعربية واستعراض الحلول والتطورات المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

وابدت نور بنت علي الخليف "استعدادها المباشر لمد يد العون للبنان لتقديم المساعدة والخدمات في ترسيخ الاستدامة على كافة الأصعدة ومنها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبما يدفع بالتطوير والنمو الاقتصادي نحو آفاق أكثر رحابة، بخاصة وان وزارة الاقتصاد والتجارة اول وزارة لبنانية اتخذت قرار التحول الرقمي وتطوير نشاطها".