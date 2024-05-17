تمكّن عناصر من فرع المعلومات وبناءً على إشارة النّائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، من إلقاء القبض على المدعو "شكيب. ب"، في منطقة الأوّلي، وذلك بعد فراره من منطقة البياض- قضاء صور، بعدما أطلق النّار من كلاشينكوف ضُبط في سيّارته، على المدعو "عبد الرضا. ف" فأرداه، بالقرب من مسجد في منطقة البياض قبل صلاة الجمعة؛ وذلك بعدما تلاسن معه على خلفيّة ركن سيّارة. وقد أودع الموقوف القضاء المختص، لإجراء المقتضى.
وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، منذ بعض الوقت، بـ"حصول إشكال أمام مسجد بلدة البياض، ما بين رجل دين معمّم من بلدة دير عامص وشخص آخر، أقدم خلاله رجل الدّين على إطلاق النّار باتجاه الشّخص الّذي فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وفرّ مطلق النّار إلى جهة مجهولة".
كانت هذه تفاصيل خبر فرع المعلومات أوقف رجل الدين الذي أطلق النار على شخص بالقرب من مسجد في البياض وقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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