"يديعوت أحرنوت": إصابة إسرائيليين اثنين بعد إطلاق صواريخ من لبنان على إصبع الجليل والجولان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت، عن "إصابة إسرائيليين اثنين بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على إصبع الجليل والجولان".

وكانت قد افادت قناة "الجزيرة" عن إطلاق حوالي 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل والجولان.

هذا واعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وهضبة الجولان شمالي البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني انتشلوا جثمان شهيد سقط إثر غارة جوّيّة إسرائيليّة استهدفت سيّارةً في بلدة النجارية- الزهراني. فيما تولّت جهات أخرى انتشال جثمانَي شهيدين آخرين سقطا جرّاء الغارة عينها، ونقلهما إلى المستشفى".

وأشارت إلى أنّ "العناصر عملوا أيضًا على إنقاذ جريحَين من تحت الأنقاض، أُصيبا إثر غارة جوّيّة إسرائيليّة استهدفت منزلَين في بلدة العدوسية- الزهراني، فيما تولّت جهات أخرى نقلهما إلى المستشفى".