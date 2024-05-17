الجولان المحتل يحترق تحت صواريخ حزب الله.. صور

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حرائق اندلعت جراء القصف الصاروخي على الجولان، الذي نفذه حزب الله، قبل قليل، وتحاول قوات الدفاع المدني الإسرائيلي السيطرة عليه .
وأطلقت المقاومة اللبنانية صلية صاروخية مكثفة نحو مستوطنات في غلاف غزة، ودوت صفارات الإنذار في سديروت بغلاف غزة .
موقع الراهب:
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" من بعد ظهر يوم الجمعة، موقع الراهب بقذائف المدفعية.
ونشرت المقاومة الإسلامية بيانا قالت فيه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع الراهب بقذائف المدفعية.
مرابض الزاعورة:
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرابض الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا .
وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 17-5-2024، استهدفت المقاومة الإسلامية مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها.