شرطة السويد عززت الأمن حول مصالح إسرائيلية في البلاد بعد إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة السويدية، عن تعزيز الإجراءات الأمنية حول مصالح إسرائيلية ويهودية في السويد، بعد إطلاق نار ليلًا قرب السفارة الإسرائيلية بوسط العاصمة ستوكهولم.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة السويدية أنها "قبضت على عدة ‏أشخاص وطوّقت منطقة كبيرة في ستوكهولم بعد أن سمعت ‏دورية دوي ما اشتبهت في أنه إطلاق نار"، مشيرة إلى أن "‏سفارة إسرائيل تقع في المنطقة التي طوقتها الشرطة".‏

وأضافت الشرطة، "دورية للشرطة ‏في ستراندفاغن في ستوكهولم سمعت دويا واشتبهت في أنه ‏إطلاق نار"، مشيرة إلى أن "المنطقة المذكورة تقع بين جسر ‏ديورغاردن وحديقة نوبل وكنيسة أوسكار بالعاصمة".‏

وذكرت الشرطة أنها "ألقت القبض على عدد من الأشخاص ‏وفتحت تحقيقا في الواقعة".‏