قوى الأمن: تدابير سير من "الفوروم دو بيروت" باتجاه جسر الفيات اعتبارًا من الغد ولغاية أسبوعين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشّركات المُتعهدّة ستقوم اعتبارًا من يوم غد 18/05/2024 ولغاية أسبوعين، بإنارة شوارع "إميل لحود- بيار الجميل- قصر العدل" على الطّاقة الشمسيّة، وذلك من السّاعة 6:30 حتّى السّاعة 15:00".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السّير على مسرب واحد من المسلك الممتدّ من "الفوروم دو بيروت" باتجاه جسر الفيات"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".