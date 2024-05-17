أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشّركات المُتعهدّة ستقوم اعتبارًا من يوم غد 18/05/2024 ولغاية أسبوعين، بإنارة شوارع "إميل لحود- بيار الجميل- قصر العدل" على الطّاقة الشمسيّة، وذلك من السّاعة 6:30 حتّى السّاعة 15:00".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السّير على مسرب واحد من المسلك الممتدّ من "الفوروم دو بيروت" باتجاه جسر الفيات"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير من "الفوروم دو بيروت" باتجاه جسر الفيات اعتبارًا من الغد ولغاية أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.