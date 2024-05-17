هاشم: ما يجري من عدوان من غزة إلى لبنان يؤكد شراكة الدم والانتماء في التاريخ والجغرافيا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "العدوان الإسرائيلي المستمر في هذه الأيام وبهذه الوحشية، حيث يحاول العدو فرض معادلة جديدة لتسجيل نصر وهمي أمام مستوطنيه، بعد أن اهتزت صورة الكيان بعد السابع من تشرين الأول".

ولفت إلى أنّ "ما يجري من عدوان من غزة إلى لبنان يؤكد شراكة الدم والانتماء والأخوّة في التاريخ والجغرافيا"، موضحًا "أنّنا أكثر من يشعر بمعاناة الفلسطينيين، لأننا عشنا هذا الظلم وكنا شركاء في العدوان منذ 76 عامًا حتى اللحظة، ونرى أنّ أمّة شهدائها قادتها لا بُد أن تنتصر مهما كان جبروت العدو وغطرسته".