"حزب الله": استهدفنا مواقع جل العلام وبياض بليدا والبغدادي والتجهيزات التجسسية في ثكنة برانيت

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية".
إلى ذلك، أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية".
هذا، وأعلن الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع البغدادي بقذائف المدفعية".
وفي بيان آخر، أكّد أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، التجهيزات التجسسية في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".
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