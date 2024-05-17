سفير قطر: مشروع تدشين سوق دوما الأثري يمثل التزامًا من قطر بدعم لبنان في المجالات كافة

أكّد سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال خلال احتفالية اعلان دوما من أجمل القرى السياحية للعام 2023 وتدشين سوق دوما الأثري، أنّ المشروع "يمثل التزامًا من قطر بتوجيه من أميرها بدعم لبنان في المجالات كافة"، مشيرًا إلى أنّ "تأهيل السوق يأتي ضمن التنمية المستدامة وهي من أهداف دولة قطر"، معبرًا عن سروره بهذه الجولة.

ولفت إلى أنّ "هذه المناسبة تأتي كأهمية استراتيجية للبنان كوجهة سياحية".

بدوره، لفت نائب رئيس صندوق قطر للتنمية سلطان العسيري إلى أهمية تأهيل السوق القديم في تعزيز السياحة والتراث إضافة إلى تعزيز الإقتصاد المحلي وتمكين السكان وتوفير الفرص، مؤكداً ان "ظروف لبنان تستوجب منا مساعدته". وأوضح أنّ "مشروع التأهيل يساهم في بناء الروابط وتعزيز السياحة الداخلية واستقطاب السياح الأجانب ويأتي المشروع من سلسلة مشاريع لصندوق قطر للتنمية في لبنان"، مشدداً "على أهمية مواصلة الجهود المشتركة مع جمهورية لبنان لتحقيق التنمية والإزدهار".

ومن جهته قال أمين عام الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي: "أهنئكم على هذا الحدث وأنا فخور جداً، مشيراً إلى أن حدث اليوم "هذه بداية للشراكة مع لبنان وهناك الكثير من الأمور والإستثمارات لتنفيذها وشكراً جزيلاً لقطر والسياحة هي صناعة للصداقة".

​​​​​​كما كانت كلمة رئيس بلدية دوما أسد عيسى أكد فيها أن "الخطوة لم تكن لتتم لولا مساهمة النائب جبران باسيل"، وقال: " نعدكم بأن نكون على مسؤولية هذا الحدث وعندما نتكلم عن قطر لا ننسى الكرم وأدب العطاء طالباً نقل التحيات الصادقة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".