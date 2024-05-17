الجيش الإسرائيلي: تمكنا من تخليص 3 جثث لأسرى إسرائيليين كانوا في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن تمكّن الجيش من "تخليص 3 جثث لأسرى كانوا في قطاع غزة بتعاون استخباري مع الشاباك"، موضحًا أنّ "الجثامين تعود لكل من يتسحاق غلينتر وشيني لوك وعميت بوسكيلا".

ولفت إلى "أننا نبذل جهودًا كبيرة لاستعادة باقي الأسرى من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن"، زاعمًا أنّ "الجثث الثلاث التي عثرنا عليها تعود لأسرى قتلوا خلال هجوم 7 تشرين الأول".

ووسبق وأن أكّدت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" أن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل عدد من أسراه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.