القناة 12 الإسرائيلية: مقتل جندي من وحدة المظليين خلال معارك شمال قطاع غزة

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن "مقتل جندي من وحدة المظليين خلال معارك شمال قطاع غزة".

من جهته، أعلن الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة، الاستعداد لـ"معركة استنزاف طويلة مع العدو"، مضيفًا "نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها"، وقال: "متلازمة الفشل لقيادة العدو وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت، عن "إصابة إسرائيليين اثنين بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على إصبع الجليل والجولان".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم 17-5-‌‏2024، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ب 50 صاروخ ‏كاتيوشا". ‏