نقابة محرري الصحافة نعت الصحافية منى جورج بشاره

نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الصحافية منى جورج بشاره، وهي رئيسة تحرير مجلة "الماغازين" الفرنسية المحتجبة منذ سنوات، وهي بدأت العمل الصحافي في هذه المجلة العام 1965، وتدرجت فيها من مراسلة، كاتبة، سكرتيرة تحرير إلى أن تسلمت إدارة التحرير على رأس فريق من الصحافيات والصحافيين المحترفين.

وانتسبت إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية في العام 1968. وانتخبت في مطالع الثمانينيات عضوا في مجلس النقابة لدورتين، وهي كانت أول إمرأة تدخل المجلس منذ تأسيس النقابة في الاربعينيات. وهي حائزة على إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف، في حين تتقن العربية، الفرنسية، الانكليزية نطقا وكتابة.

بدوره، ذكر النقيب جوزف القصيفي في نعيها، انّه "تغيب منى بشاره، بعدما غيبها المرض عن زملائها واصدقائها، وتطوى معها صفحة زاهية من كتاب الصحافة اللبنانية عموما، والفرنكوفونية خصوصا".

وقال: "إنها الماهدة الشجاعة التي إختارت المهنة، وما تحف بها من صعوبات ومشقات متحدية التقليد السائد، لاسيما وانها ابنة محام كبير هو جورج بشارة الذي تخرج من مكتبه العديد من القامات القانونية والقضائية"، مضيفًا "كانت الطريق معبدة أمامها لتكون محامية ناجحة، لكنها لاذت إلى الصحافة شاهرة انحيازها إليها"، مشيرًا إلى أنّ "منى ستظل راقدة في ذاكرتنا نستعيدها مع كل اشراقة لشمس الحرية والحب على لبنان".