الجماعة الإسلامية أكدت أنّ رئيس مكتبها السياسي علي أبو ياسين بخير وعلى رأس عمله

أعلنت الجماعة الإسلامية أنّ "رئيس المكتب السياسي للجماعة الأستاذ علي أبو ياسين بخير وعلى رأس عمله كالمعتاد"، وذلك بعد ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن استهداف أبو ياسين في الغارة التي استتهدفت سيارة مدنية في منقطة المصنع في البقاع.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن استشهاد شخص وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في طريق المصنع راشيا.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، في حين ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية تستهدف مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية، إضافة إلى مستوطنات الشمال.