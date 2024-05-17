«كاذبة».. موقف محرج لممثلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرضت ممثلة إسرائيل في محكمة العدل الدولية إلى موقف محرج على الهواء أثناء إلقاء كلمتها بالمحكمة.

وطلبت ممثلة الاحتلال من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا الانسحاب من قطاع غزة بزعم عدم وجود إبادة جماعية، ليخرج صوت من أحد الحاضرين "كاذبة".

وكانت إسرائيل قد انتقدت القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تماماً" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

وصرح جلعاد نوام، كبير المحامين الممثلين لإسرائيل لمحكمة العدل الدولية، بأن "جنوب إفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف".

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول إسرائيل إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.

وأمس الخميس، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وأن تنسحب انسحابا كليا فوريا من جميع أراضي القطاع.

ووجهت جنوب إفريقيا اتهاما لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وصرح فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، بأن بلاده "كانت تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".

وأضاف مادونسيلا: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة"، وفقا لفرانس برس.

وتابعت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".