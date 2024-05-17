تفاصيل وفاة طالبة سقطت من الخامس في الجيزة: كانت بتنشر الغسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة بأبو النمرس.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال أسرتها لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كشفت التحقيقات الأولية أن الطالبة تبلغ من العمر 17 سنة اختل توازنها أثناء نشرها الغسيل وسقطت من الطابق الخامس، "كانت بتنشر الغسيل".

كانت لقيت طالبة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس أثناء نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة بأبو النمرس، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه إشارة من رئيس مباحث أبو النمرس بوفاة طالبة 17 سنة بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال أثناء نشرها الغسيل، وتولت النيابة التحقيق.