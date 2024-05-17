مجلس الوزراء يزف بشرى سارة عن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على جذب استثمار أجنبي مباشر، بجانب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وخفض الأسعار.

وأشار "الحمصاني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة تواصل مراقبة الأسواق، مؤكدا أن الوضع سيشهد مزيد من التحسن الفترة المقبلة، حيث إن الإصلاح هو السبيل الوحيد لضمان مرونة الاقتصاد المصري، والفترة المقبلة سنشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع.

وعن تاكسي العاصمة، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنها خدمة مميزة توفرها وزارة النقل وهو مشروع صديق للبيئة ويوفر خدمة آمنة، وسنشهد مزيد من هذه السيارات الفترة المقبلة.