كيربي: أرسلنا رسائل غير مباشرة لحماس حول ماهية الرصيف البحري والمساعدات بدأت بالوصول لغزة

ذكر المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، أنّ "شاحنات المساعدات بدأت بالفعل بالوصول لغزة"، وذلك تعليقًا على تثبيت الرصيف العائم في شاطئ قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.
ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى أنّه "علينا فتح المعابر البرية أمام المساعدات لسكان غزة"، موضحًا أنّه "يجب ضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات بشكل آمن وعدم استهدافهم أثناء حصولهم عليها".
وكشف كيربي "أننا لدينا طرق غير مباشرة لإيصال رسائل لحماس وأرسلنا لها رسائل حول ماهية الرصيف البحري وطريقة عمله"، وقال: "إذا تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار فلا مانع من استمرار عمل الرصيف البحري في غزة"، مضيفًا "أؤكد أن الرصيف البحري في غزة هو رصيف موقت ولن يكون رصيفا دائما".
ولفت إلى "أننا أوضحنا لشركائنا الإسرائيليين ضرورة فتح المعابر البرية والرصيف البحري هو مساند للمعابر".
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