وزير الداخلية القبرصي دعا لتقديم المزيد من الدعم المالي للبنان: 8 دول أوروبية تدعم إعادة النازحين السوريين

أكدت وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، أن "قبرص من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن".

وأوضح يوانو، أن "الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا"، لافتاً الى أنه "حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يعيد تحديد موقفه" بشأن سوريا.

ولفت الى أن "لم يتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل لكن يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سوريا".

ودعا إلى "تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان"، مؤكداً أنه "إذا ترك لبنان ينهار، فإن العواقب على الاتحاد الأوروبي بأكمله ستكون لا تحصى".

واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمرا للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.