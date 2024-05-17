"القسام" نعت أحد قادتها شرحبيل علي السيد الذي سقط بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي

نعت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، عنصرها القائد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو)، موضحة أنّه "ارتقى شهيدًا في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي اللبناني".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن سقوط شخص وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في طريق المصنع راشيا.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، في حين ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية تستهدف مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية، إضافة إلى مستوطنات الشمال.