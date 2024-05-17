يزبك: لن نتراجع ولن نخذل فلسطين وغزة والجنوب ونحن منتصرين مهما بغلت التضحيات

أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، خلال تشييع أحد عناصره "على طريق القدس" في بعلبك الدكتور محمد حسن علي فارس شمص، الى أننا "نشعر اليوم بأننا أقوى من أيّ وقت مضى وقد أتيحت الفرصة لمواجهة هذا العدو لأن كل المقاومين، وكل الذين سبقوا شهداء، وكل الذين ينتظرون هم على بصيرة ووعي من أمرهم".
وأكد يزبك، أننا "لن نتراجع ولن نتخاذل ولن نخذل فلسطين وغزة والجنوب، بل سنستمر في مواجهة هذا العدو حتى ينتصر الحق، ونحن على يقين من أمرنا بأننا منتصرون مهما بغلت التضحيات".
واعتبر أن "فلسطين بحاجة إلى فعل وليست بحاجة إلى بيانات، والمقاومة الإسلامية فرضت معادلتها بفضل المقاومين والمجاهدين"، داعياً الأمة "لأن تنتفض وتتجاوز الحدود لنصرة غزّة وفلسطين".
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