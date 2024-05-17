المطران ابراهيم اطلق برنامج احتفالات خميس الجسد الإلهي في زحلة هذا العام

عقد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل مؤتمرًا صحافيًا في مطرانية سيدة النجاة، حيث أعلن خلاله برنامج احتفالات خميس الجسد الإلهي في زحلة.

ولفت إلى أنّ "هذا الحدث السنوي يحمل في طيّاته الكثير من المعاني الروحية والدينية العميقة، فهو فرصة لنا للتهبير عن ايماننا وتجديد عهدنا بالخالق وتأكيد تمسكنا بقيم المحبة والسلام والإخاء التي تجمعنا عائلة واحدة في المسيح".

وأضاف "إننا اليوم، ونحن نستعد لعيش هذا التطواف الـ199 تحضيراً ليوبيل المئوية الثانية 2025، نعبّر عن تضامننا وتكاتفنا في وحدة شاهدة تحت راية الإيمان. هذا التطواف ليس مجرد احتفال ديني فحسب بل هو ايضاً رمز للتلاحم بين مختلف فئات ابناء زحلة والبقاع، ورسالة نبعث بها الى العالم بأننا هنا لنعيش قيمنا الإنسانية والإيمانية بكل صدق واخلاص".

وذكر إبراهيم أنّ "ما نقوم به ينطلق من منطلق أساسي هو محبتنا ليسوع المسيح، ويتوجه نحو هدف واحد هو مجد الرب يسوع المسيح. لا مصالح شخصية او آنية تجمعنا بل ايماننا المشترك بيسوع المسيح واخوته البشر"، مشيرًا إلى "اننا نأمل ان يكون هذا التطواف، هذه السنة، فرصة لأبناء ابرشياتنا للتقارب بين القلوب وتعزيز الروابط العائلية والمسيحة والإجتماعية وتقديم صورة مشرقة عن مدينتنا".

وقال: "نسأل الله ان يمنّ على زحلة وعلى وطننا الحبيب لبنان بالسلام والأمان، وأن يجمعنا دائماً مقيمين ومنتشرين في الأرض كلها على الخير والمحبة".

بدوره، تلا المدير العام لوزارة الزراعي لويس لحود في كلمته برنامج القداديس وشرح مسار التطواف بالقربان المقدس في شوارع زحلة واعطى "توجيهات خاصة بالمؤمنين لهذا العام اذ ادخلت لجنة خميس الجسد بعض التعديلات وخاصة لجهة وجود اكثر من شعاع للقربان المقدس يحملها الكهنة لتبريك المؤمنين وطلب من الجميع الإلتزام بها".

وختم لحود كلمته بالحديث عن التحضيرات للمئوية الثانية لخميس الجسد الإلهي في زحلة، بحيث ستنطلق الإحتفالات بسنة اليوبيل في شهر كانون الأول 2024 وسيكون هناك نشاطات مع كل الأبرشيات".

وقال: "هنا اوجه نداء الى كل الزحليين في دول الإنتشار ليتفاعلوا معنا، وبدأنا التحضير مع الوزارات المختصة لكيفية استقبال زحلة اللبنانيين من كل المناطق واحتضانهم، لذلك بدأنا هذه السنة التطواف باربع شعاعات بهدف استيعاب الحشود في العام 2025، وسيكون هناك محطات شهرية على مدى سنة اليوبيل، سيعلن عنها في حينها".

من جانبه، طلب رئيس بلدية زحلة- المعلقة وتعنايل اسعد زغيب في كلمته من مجلس الأساقفة التواصل مع مجلس الوزراء لجعل خميس الجسد يوم عطلة رسمية في المدينة تقفل فيها ادارات الدولة والمصارف والبلدية بهدف تمكين الجميع من المشاركة في التطواف، واعلن وقوف البلدية الى جانب اللجنة المنظمة كما كل سنة لإنجاح التطواف.