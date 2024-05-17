أيوب: حمية وافق على إنجاز تلزيم الطرقات الرئيسية التي تربط  قرى وبلدات عدة ببعضها في قضاء جزين

أعلنت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، موافقة "وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مشكورا، على إنجاز الملفات والدراسات اللازمة وتلزيم الطرقات الرئيسية التي تربط قرى وبلدات عدة ببعضها في قضاء جزين بالاضافة إلى مداخلها الأساسية."

ولفتت أيوب، الى أن "الاتصال والمتابعة اثمرا تنفيذ هذا المشروع الملح والضروري وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وتفاديا للحوادث التي يتسبب بها الوضع المزري على الطرقات جراء انعدام أعمال الصيانة وتزايد الانهيارات التي تسببت بها السيول الجارفة في الشتاء."

وشكرت "جهود الوزير حميه ومتابعته الحثيثة للموضوع"، معربةً عن أملها بـ"إنجاز الأعمال في اسرع وقت تلبية لصرخات الاهالي وخصوصا في البلدات التي تمت الموافقة على تنفيذ الأعمال فيها وهي: طريق بسري الرئيسية مزرعة المطحنة - قتالة -، زحلتي، بحنين - باتر ، الحسانية، وادي بعنقودي - جنسنايا".