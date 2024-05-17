الجيش الإسرائيلي: قصفنا منصة في منطقة دير سريان جنوب لبنان انطلقت منها صواريخ تجاه الجولان

أفاد الجيش الإسرائيلي، بـ"قصف منصة في منطقة دير سريان جنوب لبنان"، زاعماً أنها "المنطقة التي انطلقت منها صواريخ تجاه الجولان".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم 17-5-‌‏2024، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ب 50 صاروخ ‏كاتيوشا". ‏

وفي السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن حرائق واسعة في الجولان في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان ولم يسيطر عليها حتى الآن.