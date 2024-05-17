«خلال 10 أيام».. أبو عبيدة: «القسام» استهدفت 100 آلية عسكرية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنه منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أبو عبيدة، أنه خلال أيام وليال وأسابيع طويلة مارس الاحتلال وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية.

وأضاف الناطق باسم "القسام" أن الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من الاحتلال في غزة، لافتا إلى أنه كما توعدنا الاحتلال في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه.

وأكد أن الاحتلال في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة، موضحا أن جيش الاحتلال متوهم أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر: "الاحتلال يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد".

وأكمل أبو عبيدة أن المجاهدون تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة، لافتا إلى أن الاحتلال في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده، قائلا: "الاحتلال يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير".