"الناتو": روسيا تشكل تهديدا على الحلف بالتوسع داخل اوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال قائد قوات حلف "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولي، إن روسيا ستشكل "تهديدا طويل الأمد" بغض النظر عن نتيجة الصراع الأوكراني وقد يؤثر ذلك على دول اوروبا وعلى الحلف بشكل خاص.

وأوضح كريستوفر كافولي خلال جلسة نقاش قبل قمة حلف "الناتو" في واشنطن خلال صيف عام 2024، قائلا: "أعتقد أن روسيا ستشكل تهديدا طويل الأمد للحلف، وسنواجه مشكلة كبيرة في السنوات المقبلة".

وأضاف: "ستسعى روسيا إلى زيادة حجم قواتها المسلحة، وقد أعلنت بالفعل عن ذلك، وستظل تشكل تهديدا للحلف، بغض النظر عن نتيجة الصراع الأوكراني".

هذا وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن روسيا لم تهدد أي دولة في "الناتو"، فيما الحلف يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة و30 ألف مسيرة

أفادت الاستخبارات العسكرية الروسية، بأن حلف الناتو قدم لأوكرانيا نحو 800 دبابة وأكثر من 30 ألف طائرة مسيرة.

وأشار رئيس الإدارة العامة للأركان العامة الروسية، إيغور كوستيوكوف، في مقال له تحت عنوان "نشاط الناتو كأكبر مصدر للأخطار العسكرية على روسيا"، نشر في مجلة "الفكرة العسكرية" التي تصدرها وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه بالإضافة إلى الدبابات والمسيرات، قدم الناتو لأوكرانيا منذ فبراير عام 2022 أكثر من 3.5 ألف عربة مدرعة ونحو 1.5 ألف مدفع ونحو 270 من راجمات الصواريخ و130 طائرة ومروحية وأكثر من 250 منظومة للدفاع الجوي و7.7 ألف من الأنظمة المحمولة المضادة للطائرات ونحو 290 ألفا من الأنظمة المضادة للدبابات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

الناتو يولي أهمية رئيسية لتزويد القوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة

ولفت كوستيوكوف إلى أن الناتو يولي أهمية رئيسية لتزويد القوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لإصابة مواقع مهمة للقوات الروسية بالعمق العملياتي.