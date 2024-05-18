استشهاد قائد بكتائب جنين وإصابة 8 آخرين بغارة إسرائيلية في الضفة الغربية

استشهد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت متأخر من مساء الجمعة في قصف بطائرة حربية إسرائيلية على حارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها “تزف الشهيد القائد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين الذي ارتقى جراء غارة صهيونية على مخيم جنين”.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهيدا و8 مصابين، بحالة مستقرة، وصلوا إلى مستشفى ابن سينا وجنين الحكومي نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان داخل المخيم أن 8 مواطنين أصيبوا بينهم مصاب بحالة خطيرة، عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي من نوع “أباتشي” منزلا داخل مخيم جنين.



وبدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة مقاتلة نفذت ضربة في منطقة جنين بالضفة الغربية اليوم الجمعة.





(وكالات)