تفاصيل استعداد التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الانتهاء من طباعة أسئلة الثانوية العامة 2024، وتجهيز خطابات الندب للمراقبين والملاحظين ومقدرى الدرجات للأسئلة المقالية.

وبحسب الوزارة، فإنه جار العمل عل تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين وفرش لجان السير، وتجهيز كتيب المفاهيم الذى يتم تسليمه للطلاب بلجان السير.

ووفقا للوزارة، فإن التجهيز والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة يسير بشكل منتظم وفق خطة زمنية محددة وواضحة ويشارك فى هذه الاستعداد فريق عمل كبير من الوزارة، والمديريات التعليمية وجهات أخرى.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل.

ويحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

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