أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا (UKMTO)، بـ"تلقيها تقريرا عن حادث وقع على بعد 76 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة في اليمن اليوم السبت".
واشارت في بيان، الى إن "سفينة تعرضت لأضرار طفيفة بعد أن اصطدم بها جسم مجهول، على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة"، موضحة أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي".
ولفتت إلى أن "السلطات تعمل على التحقق من الموضوع"، مشددة على السفن العابرة "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة".
يشار إلى أنه منذ تشرين الثاني الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".
وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تعرضت لأضرار طفيفة بعد اصطدام جسم مجهول بها بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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