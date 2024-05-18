أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، عن "اصابة ناقلة للنفط بصاروخ قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على مضيق باب المندب والواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين". واوضحت الشركة إنه "تم الإبلاغ عن تعرض ناقلة للنفط الخام ترفع علم بنما لهجوم على بعد نحو عشرة أميال بحرية جنوب غرب المخا"، مضيفة أن المعلومات "تشير الى أن السفينة أصيبت بصاروخ أدى الى اندلاع حريق على متنها".

كانت هذه تفاصيل خبر شركة "أمبري" للأمن البحري: اصابة ناقلة للنفط بصاروخ قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.