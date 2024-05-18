أشار وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إلى أنّ "للمرّة الأولى في ملف النزوح السوري، هناك إجماع بين مجلسَي الوزراء والنّواب، وتصدر توصيات بتشكيل لجنة ستحاسب كلّ 3 أشهر، وتقدّم تقريرًا كلّ 3 أشهر".
ولفت، في حديث لصحيفة "الدّيار"، إلى أنّ "في أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، يُفترض أن يتمّ البحث في زيارات رسميّة إلى سوريا، ويجب أن تبدأ هذه الزّيارات وأنا جاهز شخصيًّا في هذا الإطار".
وعن استكمال العودة الطوعيّة وانطلاق دفعات جديدة من النّازحين السّوريّين الى سوريا، كشف شرف الدّين أنّ "وزارة المهجرين قدّمت اللّوائح إلى الأمن العام اللبناني، الّذي بدوره يرفعها إلى الأمن الوطني السّوري للموافقة عليها، وبعدها ستنطلق الدّفعة الثّانية إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر شرف الدين: الزيارات الرسمية لسوريا يجب أن تبدأ وقدّمنا لوائح جديدة عن نازحين يريدون العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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