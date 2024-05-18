إعادة انتخاب علي بشارة رئيسًا لاتحاد جبل عامل لنقابات العمال والمزارعين

جرت عمليّة انتخابات المجلس التّنفيذي لاتحاد جبل عامل لنقابات العمال والمزارعين، وأُعيد انتخاب علي أحمد بشارة رئيسًا للاتحاد، وتوزّعت المهام على المجلس التّنفيذي كما يلي: محمد مصطفى بهجة نائب الرّئيس، علي أحمد حرب أمينًا عامًّا، مروان محمد شرف الدين نائب أمين السّرّ، حسن علي عماشة أمين الصّندوق، محمد سميح سعادة محاسبًا، حسن قاسم فقيه لشؤون العلاقات الخارجيّة، نمر علي مقلد للشّؤون الاجتماعيّة، الزّميل علي حسين داود للشّؤون الإعلاميّة، محمود حسن فقيه لشؤون التّدريب والتّثقيف، أحمد عارف حيدر لشؤون العلاقات العامّة؛ ومحمد سعيد حسين لشؤون العمّال.

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