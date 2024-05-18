شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “للتعامل مع المواجهة الطائشة للأعداء”.. زعيم كوريا الشمالية يسعى لتعزيز قوته النووية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة‭‭‬‬. وأضافت الوكالة أن كيم أصدر أمر تسريع الإنتاج، خلال زيارة لمصنع أسلحة، “للتعامل مع المواجهة العسكرية الطائشة للأعداء”، وتعزيز ردع الحرب النووية.

وقال كيم إن هذا النهج سيبعث الخوف في نفوس العدو من الوضع القتالي النووي لكوريا الشمالية.

كان جيش كوريا الجنوبية قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي صباح الجمعة. وقالت الوكالة إن كيم عبر عن ارتياحه للتجربة الصاروخية الناجحة التي تضمنت نظاما مستقلا للملاحة.

وجاءت عمليات الإطلاق الجمعة بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة بمقاتلات شبح في محاكاة لقتال جوي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت ما يفترض أنها صواريخ قصيرة المدى أُطلقت من مدينة وونسان الساحلية الشرقية باتجاه البحر الشرقي، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وندد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق الصواريخ الأخير، ووصفه بأنه عمل استفزازي يهدد الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعهد بالرد الصارم على استفزازات الشمال.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية للصحافيين: “لقد عزز جيشنا المراقبة واليقظة ضد أي عمليات إطلاق إضافية، بينما شارك عن كثب المعلومات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأميركية واليابانية”.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن الصواريخ التكتيكية تهدف فقط إلى ردع العدوان العسكري لكوريا الجنوبية في حين نفت تصدير بيونغ يانغ لهذه الأسلحة.

وأتي إطلاق الصواريخ في وقت كان يزور فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدينة هاربين شمال شرقي الصين.